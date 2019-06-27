مصر.. حريق هائل يلتهم محال تجارية ويسبب خسائر فادحة

اندلع حريق هائل صباح اليوم الخميس، بمنطقة السوق القديم وسط القاهرة في مصر، والتهم عددا من المحال التجارية.

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وتلقت غرف العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بعدد من المحلات التجارية في شارع العطار، المتفرع من شارع محمد علي بمنطقة العتبة في السوق القديم، حيث توجهت 10 سيارات إطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للمحلات الأخرى.

وكشفت معاينة النيابة العامة المصرية احتراق ما يقرب من 15 محلا تجاريا إثر اندلاع الحريق، حيث أمرت نيابة الموسكي الجزئية بسرعة انتداب فريق من المعمل الجنائي لأخذ عينات من موقع الحريق، لمعرفة أسباب نشوبه وما إذا كانت وراءه شبهة جنائية.

واستمعت النيابة العامة في الساعات الأولى من الحريق إلى أقوال شهود العيان وأصحاب المحال المحترقة حول الحادث لمعرفة أسبابه.

وأوضحت النيابة أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي استمر لمدة 3 ساعات دون وقوع إصابات في الأرواح.

المصدر: أخبار اليوم