المبعوث الأممي إلى سوريا يزور روسيا مطلع يوليو

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الخميس، أنه سيزور روسيا خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، حيث سيبحث الموقف السياسي في سوريا.

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وقال بيدرسون خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي، إن "تركيا، التي قمت بزيارتها في وقت سابق من هذا الشهر، وروسيا، التي سأقوم بزيارتها الأسبوع المقبل، أكدتا أنهما لا تزالان ملتزمتين بمذكرة التفاهم الصادرة في سبتمبر 2018 لخفض التصعيد، وأنهما أنشأتا مجموعة عمل"​​​.

وأكد بيدرسون في مقابلة نشرت الخميس مع "مركز الحوار الإنساني" ومقره جنيف، أنه يسعى لتحقيق "تفاهم أعمق" بين روسيا والولايات المتحدة لدفع عملية السلام السورية.

وأشار بيدرسون في المقابلة إلى أن "وجود لجنة دستورية في حد ذاته لن يغير الكثير، لكن إذا تم التعامل مع الأمر بالشكل الصحيح وإذا توافرت الإرادة السياسية، فقد يفتح ذلك الباب لعملية سياسية أشمل".

المصدر: سبوتنيك+ وكالات