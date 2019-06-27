"حركة النهضة" تدين ترويج الإشاعات بشأن وفاة الرئيس التونسي

أصدرت "حركة النهضة" التونسية، مساء يوم الخميس، بيانا تمنت فيه الشفاء للرئيس الباجي قايد السبسي، وأدانت فيه حملة ترويج الإشاعات التي انطلقت إثر ذلك في مسعى لإرباك البلاد ومؤسساتها.

وقالت "النهضة" في بيان نشرته على موقعها الرسمي، "إنه وعلى إثر إعلان مصالح رئاسة الجمهورية عن نقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس لتلقي العلاج، فإن حركة النهضة تتمنى الشفاء العاجل للسيد رئيس الجمهورية والعودة القريبة لأداء مهامه".

وأدانت "حركة النهضة" في البيان بشدة حملة ترويج الإشاعات التي انطلقت إثر إعلان تعرض الرئيس لوعكة صحية حادة، والتي تحدثت عن وفاة السبسي، مشيرة إلى أن ذلك جاء سعيا لإرباك البلاد ومؤسساتها.

ودعى البيان كل التونسيين إلى مزيد من التضامن ورص الصفوف والإصرار على المسار السياسي الذي اختارته البلاد، وفي مقدمته إنجاح الانتقال الديمقراطي بالمحافظة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في آجالها الدستورية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات، والاعتماد فقط على ما يصدر عن مؤسسات الدولة الرسمية.

وقالت الرئاسة التونسية إن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، نقل اليوم، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج، مؤكدة أن حالته مستقرة، وأنه يخضع للفحوصات اللازمة، إثر تعرضه لوعكة صحية حادة.

تجدر الإشارة إلى أن السبسي البالغ من العمر 93 عاما، كان يتلقى مؤخرا علاجا في المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية.

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والباجي قايد السبسي، أو محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي، هو سياسي ومحام تونسي ولد عام 1926، وهو رئيس "حزب نداء تونس"، وتقلد العديد من المناصب الوزارية في عهد الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، حيث انضم إثر استقلال تونس في العام 1956 إلى الحكومة كمستشار لبورقيبة، قبل أن يعين مديرا عاما لأمن الدولة.

كما شغل منصب وزير الداخلية عام 1965، فيما تولى حقيبة وزارة الدفاع بين عامي 1969 و1970.

وفي العام 2011، عاد الرئيس التونسي للساحة السياسية، حيث عين رئيسا للوزراء إثر استقالة محمد الغنوشي آخر وزراء الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي.

وترشح السبسي لانتخابات الرئاسية في 2014 أمام نظيره الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، وانتخب بنسبة 55.68% رئيسا سادسا للبلاد، متفوقا على نظيره المرزوقي الذي حصل على نسبه 44.32%.

وتسلم الرئيس الباجي قايد السبسي مهام منصبه رسميا رئيسا لجمهورية تونس، في 31 ديسمبر عام 2014.

المصدر: RT + وكالات