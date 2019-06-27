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"الجيش الليبي" يبدأ هجوما واسعا في محور وادي الربيع جنوب طرابلس

أخبار العالم العربي

Reuters YOSRI ALJAMAL
دخان يتصاعد من مناطق الاشتباك في طرابلس
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شنت قوات "الجيش الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، هجوما واسعا في محور وادي الربيع جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، إن "كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، تشن هجوما قويا في محور وادي الربيع جنوب طرابلس"، لافتا إلى أنه "تم إصدار الأوامر والتعليمات العسكرية من القائد العام للجيش بالتقدم. والآن بدأت قواتنا بالتقدم الفعلي"​​​.

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وكانت قوات "الجيش الليبي" صدت أمس الأربعاء، هجوما جديدا من قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، حاولت الالتفاف على جسر المطار وإحباط التقدم في وادي الربيع.

وقال مصدر لـ RT، إن "ذلك دفع قوات الجيش إلى الانسحاب لتجنب الاشتباكات وسط المدينة والتمركز على أطرافها بهدف إعادة ترتيب الصفوف وانتظار الأوامر".

المصدر: RT+سبوتنيك 

 

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