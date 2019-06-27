علق محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق، عدلي منصور، على مؤتمر "ورشة البحرين"، والمعروف بأنه يأتي ضمن ما يطلق عليه إعلاميا "صفقة القرن"، واصفا إياه بعملية خداع مكشوفة.

درس لمن يتصور ان تقديم "حوافز" إقتصادية سوف يؤدي إلى تنازل الشعب الفلسطينى عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه فى الحرية والكرامة. محاولة وضع رؤية إقتصادية قبل التوصل لحل سياسى هى عملية خداع مكشوفة يجب رفضها من الجميع https://t.co/Eq5euDz1pt — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) 26 июня 2019 г.

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وقال البرادعي في تغريدة له على "تويتر": "درس لمن يتصور أن تقديم حوافز اقتصادية سوف يؤدي إلى تنازل الشعب الفلسطيني عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة".

وتابع البرادعي: "محاولة وضع رؤية اقتصادية قبل التوصل لحل سياسي هي عملية خداع مكشوفة يجب رفضها من الجميع".

واختتمت في العاصمة البحرينية المنامة، فعاليات "مؤتمر السلام من أجل الازدهار"، الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن.

ويهدف المؤتمر بحسب منظميه إلى تنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط.

المصدر: RT