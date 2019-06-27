"حزب الله" اللبناني يستبعد حربا أمريكية على إيران

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الشيخ، نعيم قاسم، إن الحزب يستبعد حربا أمريكية على إيران لأسباب من بينها قدرات طهران الدفاعية القوية.

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وأكد قاسم في حوار مع صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، قائلا: "على مستوى المنطقة، نحن نستبعد الحرب الأمريكية على إيران لاعتبارات كثيرة أهمها أولا، إيران دولة قوية، تملك قدرات دفاعية مهمة، والأهم أن لديها قيادة شجاعة تتمثل بالإمام الخامنئي، وشعب مضح لديه القرار الجازم بالدفاع عن إيران".

وتابع قاسم، "ثانيا أن ترامب أعلن مرارا أن وجوده في الخليج هو من أجل المال، والمال لا يمكن أن يحصل عليه إلا ببقاء التهديد، وكلما خاف السعوديون وغيرهم من الخليجيين، دفعوا أكثر .. فما دام المال يصل إلى ترامب بهذه الطريقة، هو لا يحتاج إلى حرب، كما أنه لا يستفيد من حرب يمكنه أن يبدأها، لكن لا يستطيع ضبط نتائجها وهي يمكن أن تبدأ مع إيران، لكن يمكن أن يصاحبها اشتعال المنطقة، وهذا ما يجعل الجبهة جبهات والخسائر فوق قدرة العداد".

وفيما يخص الاجتماع الأمني الأمريكي الروسي الإسرائيلي الذي جرى مؤخرا في إسرائيل، قال قاسم إن إسرائيل عوّلت كثيرا على هذا المؤتمر، وظنت أنه سيكون معبرا لخيارات سياسية يتبناها الاجتماع وتصب في مصلحة إسرائيل. لكن الفشل الذريع كان واضحا منذ بداية الاجتماع.

ولفت قاسم إلى أن الجانب الروسي تحدث علنا خلال الاجتماع بأن أمن إسرائيل حق طبيعي، ولكن العلاقة مع إيران مستمرة بالنسبة إلى روسيا، ودورها في سوريا مشروع، وهي لا يمكن أن تنحاز إلى إسرائيل في مواجهة إيران، وإنما يمكن أن تلبّي بعض الحاجات الأمنية الإسرائيلية خارج دائرة المسار السياسي العام الذي لا تكون فيه روسيا جزءا من الخيارات الإسرائيلية في المنطقة.

كما أكد قاسم أن "حزب الله" اللبناني لا يخشى التهديدات الإسرائيلية، وبالتالي لا يخشى حربا إسرائيلية، موضحا أن كل المؤشرات والتقارير تدل على أن الإسرائيلي يعاني من نقاط ضعف قاتلة تعيقه في المبادرة إلى أي عدوان عسكري واسع، منها الجبهة الداخلية وعدم القدرة على حمايتها، وضعف جيش العدو في عمليات المواجهة البرية، وعدم ضمان الربح في مواجهة "حزب الله"، مشيرا في الوقت ذاته إلى الجهوزية الكاملة لـ"حزب الله" لأي احتمالات قد تحصل.

المصدر: صحيفة الجمهورية اللبنانية