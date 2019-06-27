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4 محافظات عراقية تسجل درجات حرارة تفوق الـ50 مئوية

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4 محافظات عراقية تسجل درجات حرارة تفوق الـ50 مئوية
صورة أرشيفية من بغداد
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سجلت أربع محافظات عراقية، اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة فاقت الـ50 درجة مئوية فوق الصفر.

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وتعيش محافظات البصرة والديوانية وذي قار وميسان معدلات وصفت بـ"الخطرة" نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة فيها.

ومن المتوقع أيضا أن تسجل محافظات جنوبية أخرى ارتفاعا مماثلا لدرجات الحرارة التي تصل أو تفوق الخمسين درجة مئوية فوق الصفر، ومن هذه المحافظات، النجف وواسط والمثنى.

وذكرت هيئة الأنواء الجوية العراقية أن "درجة الحرارة ستصل في المحافظات الجنوبية إلى 50 درجة مئوية، مع طقس صحو وحار، والمنطقة الوسطى والشمالية سيكون الطقس فيها صحوا مع ارتفاع في درجات الحرارة".

المصدر: RT

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