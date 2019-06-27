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السيسي يعين مستشارا جديدا له لمدة عام واحد

أخبار العالم العربي

السيسي يعين مستشارا جديدا له لمدة عام واحد
Reuters
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، اليوم الخميس، بتعيين محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر، مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية.

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مصر.. السيسي يعين مستشارا جديدا له لمدة عام واحد!
مصر.. السيسي يعين مستشارا جديدا له لمدة عام واحد!

وينص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، على تعيين المستشار الجديد للرئيس المصري لمدة عام واحد اعتبارا من 14 يونيو 2019.

وكان الرئيس المصري، قد قام في وقت سابق من العام الجاري بتعيين مستشار للتخطيط العمراني يدعى المهندس أمير سيد أحمد حسن لمدة عام أيضا.

المصدر: مصراوي

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