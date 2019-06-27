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شاهد.. الخطوط القطرية تصلح عطلا في جناح إحدى طائراتها بشريط لاصق!

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شاهد.. الخطوط القطرية تصلح عطلا في جناح إحدى طائراتها بشريط لاصق!
الخطوط القطرية
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعامل صيانة بصدد وضع شريط لاصق على جناح إحدى طائرات الخطوط القطرية.

وانتقد النشطاء الشركة وطريقة تعاملها مع الوضع، متهمين إياها بعدم مراعاة سلامة المسافرين، حيث رأى البعض منهم أن التصرف السليم الذي كان من المفترض أن يقوم به العمال هو صيانة الطائرة بالشكل الصحيح وليس الاكتفاء بوضع الشريط.

المصدر: RT

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