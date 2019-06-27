شاهد.. الخطوط القطرية تصلح عطلا في جناح إحدى طائراتها بشريط لاصق!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعامل صيانة بصدد وضع شريط لاصق على جناح إحدى طائرات الخطوط القطرية.

وانتقد النشطاء الشركة وطريقة تعاملها مع الوضع، متهمين إياها بعدم مراعاة سلامة المسافرين، حيث رأى البعض منهم أن التصرف السليم الذي كان من المفترض أن يقوم به العمال هو صيانة الطائرة بالشكل الصحيح وليس الاكتفاء بوضع الشريط.

ردود افعال واسعة تنتقد تصرف الخطوط القطرية @qatarairwaysar بعد ان تم تصليح عطل في جناح الطائرة بمادة لاصقة بدلاً من تصليحها ، ومغردون يطلقون هشتاق "الخطوط القطرية غير آمنه للسفر" pic.twitter.com/9EXaeuZPuL — محمد الكواري (@kuwarimud) 26 juin 2019

المصدر: RT