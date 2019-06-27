 
مباشر
عاجل
وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة: مستعدون لإرسال سفن حربية لحماية أمن الملاحة في مضيق هرمز

مقتل 11 طالبا في حادث سقوط حافلة شمال غربي الهند

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1pk

لقي 11 طالبا، بينهم تسع فتيات، حتفهم، اليوم الخميس، جراء انقلاب حافلة صغيرة كانت تقلهم في منطقة جبلية وسقوطها في هاوية بشمال غربي الهند، حسبما أوردت قناة NDTV التلفزيونية الهندية.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع في ممر "بير غالي" الجبلي بولاية جامو وكشمير، موضحة أن الضحايا هم طلاب بمعهد خاص في مجال استخدام أجهزة الكمبيوتر، كانوا في رحلة تعليمية.

ونقلت NDTV عن الشرطة المحلية أن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى بمدينة شوبيان.

المصدر: NDTV

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل هناك إهمال وراء تكرار وفاة الرضع في تونس؟