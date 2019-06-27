مقتل 11 طالبا في حادث سقوط حافلة شمال غربي الهند

لقي 11 طالبا، بينهم تسع فتيات، حتفهم، اليوم الخميس، جراء انقلاب حافلة صغيرة كانت تقلهم في منطقة جبلية وسقوطها في هاوية بشمال غربي الهند، حسبما أوردت قناة NDTV التلفزيونية الهندية.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع في ممر "بير غالي" الجبلي بولاية جامو وكشمير، موضحة أن الضحايا هم طلاب بمعهد خاص في مجال استخدام أجهزة الكمبيوتر، كانوا في رحلة تعليمية.

ونقلت NDTV عن الشرطة المحلية أن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى بمدينة شوبيان.

المصدر: NDTV