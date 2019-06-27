كشف السلاح المستخدم لإسقاط المقاتلة الفرنسية التي كان يقودها طيار أمريكي

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن طائرة الميراج "إف – 1" التي أُسقطت في ليبيا في مايو الماضي وكان يقودها طيار أمريكي، استهدفتها قوات "الجيش الليبي" بصاروخ سوفيتي مضاد من طراز "كفادرات".

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وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن الطيار الأمريكي، كان يحاول حينها الإغارة على موقع "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، إلا أن الجيش استخدم ضده منظومة صواريخ الدفاع الجوي السوفيتية "كفادرات" وتم تدمير مقاتلة الميراج، فيما تمكن الطيار الأمريكي من الهبوط بالمظلة، لكنه وقع في قبضة "الجيش الليبي".

وأعلن هذا الطيار الأجنبي المجهول في أول استجواب أنه من البرتغال، إلا أنه تبين لاحقا أن هوية الطيار أخفيت عمدا إلى أن كُشف مؤخرا أنه مواطن أمريكي يبلغ من العمر 31 عامان ويدعى جيمي سبونوغل.

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وكان "الجيش الليبي" قد أعلن قبل حادثة الطيار الأمريكي أنه أسقط طائرة أخرى تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني في نفس المنطقة تقريبا وبنفس المنظومة المضادة للجو، إلا أن الطيار تمكن من الاختفاء ولم يعثر له على أثر.

يذكر أن المتحدث باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" أعلن أن الطيار الأمريكي جيمي سبونوغل تلقى تدريبا خاصا على قيادة مقاتلة الميراج بعد وصوله إلى ليبيا.

المصدر: avia.pro