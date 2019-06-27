العسكريون المتقاعدون في لبنان يغلقون الطرق المؤدية إلى العاصمة

أغلق العسكريون المتقاعدون في لبنان، صباح اليوم الخميس، جميع الطرق الرئيسية، التي تربط المحافظات اللبنانية بالعاصمة بيروت.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواجهة العسكريين المتقاعدين لمشروع موازنة الـ2019، والبنود التي يعتبرونها تمس حقوقهم.

وفي الوقت الذي تتجه فيه ​الحكومة​ إلى معالجة أزمة الإضراب في ​الجامعة اللبنانية​، الذي من المتوقع الإعلان عن تعليقه اليوم الجمعة، تجد نفسها أمام تصعيد ​العسكريين المتقاعدين​ في مواجهة مناقشة مشروع الموازنة العامة 2019.

ومن المقرر أن يغلق العسكريون المتقاعدون الطرق الرئيسية المؤدية إلى بيروت من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة العاشرة.

ويعترض العسكريون المتقاعدون على 3 نقاط أساسية، في مشروع موازنة 2019، الأولى تتعلق بفرض ضريبة دخل على التعويضات الإضافية، والثانية تتمثل في المادة 76 من مشروع ​الموازنة​، التي تمنع الإحالة على التقاعد في السنوات الثلاث المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونية للتقاعد، أما الثالثة فهي رفع نسبة الضمان الصحي، التي يدفعها العسكريون من 6% إلى 9%.

المصدر: RT + وكالات