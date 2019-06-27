 
مباشر

الملك سلمان يتبرع بـ10 ملايين ريال وولي عهده بـ5 ملايين لخدمة "فرجت"

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يتبرع بـ10 ملايين ريال وولي عهده بـ5 ملايين لخدمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1n1

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تبرع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 10 ملايين ريال، وتبرع ولي العهد محمد بن سلمان بمبلغ 5 ملايين ريال لخدمة "فرجت" في مرحلتها الثانية.

إقرأ المزيد
الملك سلمان يصدر عفوا ملكيا عن بعض السجناء
الملك سلمان يصدر عفوا ملكيا عن بعض السجناء

وشكر وزير الداخلية، عبد العزيز بن سعود، كلا من العاهل السعودي وولي العهد على "التبرع السخي"  لخدمة "فرجت".

جاء ذلك خلال تدشين الوزير في جدة مساء الأربعاء المرحلة الثانية من خدمة "فرجت" التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

كما تبرع الوزير نفسه بمبلغ مليوني ريال لخدمة "فرجت".

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشاهد مرعبة لعاصفة قوية ضربت جورجيا