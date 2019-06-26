الصحف الكورية تحتفي بولي العهد السعودي على طريقتها الخاصة
احتفت الصحف الكورية الصادرة على طريقتها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور البلاد، ونشرت ترحيبا باللغة العربية بقدوم ولي العهد للعاصمة سيئول.
الصحف الكورية تحتفي بـ #ولي_العهد.. نشرت ترحيباً باللغة العربية.#ولي_العهد_في_كورياhttps://t.co/1nUHrV96acpic.twitter.com/o8Iql7sjLt— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 26, 2019
وتصدر علما السعودية وكوريا الجنوبية صفحات الغلاف لأشهر المطبوعات الصحفية الكورية، مع لوحة عن المصفاة العملاقة "إس-أويل".
الصحف الكورية تحتفي بـ #ولي_العهد.. نشرت ترحيباً باللغة العربية.#ولي_العهد_في_كورياhttps://t.co/1nUHrV96acpic.twitter.com/o8Iql7sjLt— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 26, 2019
وكتب في أسفل الصفحة بطريقة واضحة باللغة العربية والإنجليزية: "نرحب بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".
وبحث ولي العهد السعودي مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إن" عددا من الملفات السياسية والاقتصادية في القصر الرئاسي الأزرق، كما وقع الجانبان عددا من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة.
شاهد الاستقبال الحافل لـ "#ولي_العهد" في القصر الرئاسي الأزرق.#محمد_بن_سلمان_في_كورياhttps://t.co/XxJDwOcEGVpic.twitter.com/YeWk8hgKMO— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 26, 2019
واستقبل ولي العهد السعودي لدى وصول بوابة القصر، موكب من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالا بمقدمه.
المصدر: سبق