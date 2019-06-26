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الصحف الكورية تحتفي بولي العهد السعودي على طريقتها الخاصة

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الصحف الكورية تحتفي بولي العهد السعودي على طريقتها الخاصة
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ولي العهد السعودي خلال مروره على حرس الشرف الكوري
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احتفت الصحف الكورية الصادرة على طريقتها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور البلاد، ونشرت ترحيبا باللغة العربية بقدوم ولي العهد للعاصمة سيئول.

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وتصدر علما السعودية وكوريا الجنوبية صفحات الغلاف لأشهر المطبوعات الصحفية الكورية، مع لوحة عن المصفاة العملاقة "إس-أويل".

وكتب في أسفل الصفحة بطريقة واضحة باللغة العربية والإنجليزية: "نرحب بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

وبحث ولي العهد السعودي مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إن" عددا من الملفات السياسية والاقتصادية في القصر الرئاسي الأزرق، كما وقع الجانبان عددا من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة.

واستقبل ولي العهد السعودي لدى وصول بوابة القصر، موكب من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالا بمقدمه.

المصدر: سبق

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