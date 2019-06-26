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برهم صالح: لا نريد لبلادنا أن تكون منطلقا للاعتداء على أي بلد كان

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برهم صالح: لا نريد لبلادنا أن تكون منطلقا للاعتداء على أي بلد كان
موقع رئاسة جمهورية العراق
الرئيس العراقي برهم صالح
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أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم أن بلاده ترفض أن تكون أراضيها منطلقا لأي عمل عدائي ضد دول الجوار، بما فيها إيران.

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وقال صالح لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "لا نريد لأراضينا أن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من جيراننا بمن فيهم إيران، وهذا بالتأكيد ليس جزءا من الاتفاقية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة".

وأضاف: "القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق موجودة بدعوة من الحكومة العراقية بغرض حصري هو قتال "داعش".

وختم بالتأكيد على أهمية حفظ السلم لأنه "من السهل البدء بالحرب، لكن من الصعب جدا إنهاؤها".

يذكر أن صالح قد التقى أمس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن، واستعرضا آخر المستجدات في المنطقة، وأكدا على تكثيف المساعي لنزع فتيل الأزمة فيها، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لخطر الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

المصدر: "سي إن إن" + RT

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