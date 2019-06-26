أدانت قطر، اليوم الأربعاء، الهجوم المسلح الذي استهدف نقطة ارتكاز للشرطة المصرية في شمال سيناء، وأدى إلى مقتل 7 من أفراد الأمن بعد تبادل إطلاق النار.

إقرأ المزيد

دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منطقة تمركز أمني جنوب غرب /العريش/ بشمال سيناء المصرية، وأدى إلى سقوط قتلى من الشرطة، وجددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.#قناpic.twitter.com/EAdEdADVZY — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) 26 июня 2019 г.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، (قنا)، فإن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منطقة تمركز أمني جنوب غرب العريش بشمال سيناء المصرية، وأدى إلى سقوط قتلى من الشرطة"​​​.

وكانت الداخلية المصرية قد أعلنت عن مقتل 7 من أفراد الشرطة و 4 عناصر إرهابية في هجوم مسلح استهدف نقطة ارتكازات أمنية بالعريش.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية