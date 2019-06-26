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قطر تدين الهجوم على نقطة أمنية بشمال سيناء في مصر

أخبار العالم العربي

قطر تدين الهجوم على نقطة أمنية بشمال سيناء في مصر
Reuters
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أدانت قطر، اليوم الأربعاء، الهجوم المسلح الذي استهدف نقطة ارتكاز للشرطة المصرية في شمال سيناء، وأدى إلى مقتل 7 من أفراد الأمن بعد تبادل إطلاق النار.

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وبحسب وكالة الأنباء القطرية، (قنا)، فإن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منطقة تمركز أمني جنوب غرب العريش بشمال سيناء المصرية، وأدى إلى سقوط قتلى من الشرطة"​​​.

وكانت الداخلية المصرية قد أعلنت عن مقتل 7 من أفراد الشرطة و 4 عناصر إرهابية في هجوم مسلح استهدف نقطة ارتكازات أمنية بالعريش.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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