في سابقة أثارت الكثير من الجدل واللغط، أعلن ناشط سعودي يدعى حسن أبو الخير، أنه سيتبرع بمبلغ استرده من دعم سابق للفلسطينيين، لبناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.

ووصلت هذه القصة إلى عقدتها بعد أن نشر الكاتب والصحفي السعودي سلطان العامر، تغريدة على حسابه في "تويتر" أعلن فيها أنه سيعيد لأي متبرع يمنّ على الفلسطينيين بما دفعه، ريالين بدلا عن ريال.

وفي أريحية كبيرة، أعلن هذا الصحفي السعودي المعارض لمؤتمر البحرين على الملأ قائلا: "أي واحد أزعجنا برياله حق الفسحة اللي دفعه لفلسطين يتفضل يعطين رقم حسابه وأنا أحوله ريالين بداله. ما راح أطلب منه إثبات، حتى لو هو يكذب عادي".

وحذر الصحفي المعنيين بكلامه بأنه سيعلن عن أسماء المتقدمين الراغبين في استعادة تبرعاتهم من الفلسطينيين، والتحويل المالي إليهم.

والناشط السعودي حسن أبو الخير، كان أول المبادرين باستعادة مبلغ قدره 13 ريالا سعوديا كان دفعها كتبرع للفلسطينيين، وزاد على هذه "المأثرة" بأن أعلن أنه سيدفع بالمبلغ إلى "الجمعيات الخيرية لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

أي واحد أزعجنا برياله حق الفسحة اللي دفعه لفلسطين يتفضل يعطين رقم حسابه وانا احوله ريالين بداله. ما راح اطلب منه اثبات، حتى لو هو يكذب عادي، بس كل تحويل باعلن عنه وبعلن عن اسم المتلقي.

اسم المبادرة: #زرق_ريالك

محد له عذر الحين يتبكبك على رياله. — سلطان العامر (@sultaan_1) June 22, 2019

وعقب ذلك، انهالت الانتقادات اللاذعة على أبو الخير من عدد من النشطاء، وظهر بالمقابل متعاطفون معه لم يروا بأسا في ما صدر عنه، بل ذهب الشطط بعدد منهم إلى الانتصار للإسرائيليين وعلّق أحدهم قائلا: "بطل يابو علي... كلنا بنتبرع لبناء المستوطنات وسيبنيها العمال الفلسطينيون من غزة"، ودخل الحابل بالنابل في جدل طويل لم يخل من الحدة والهجاء العنيف من الطرفين.

المصدر: RT