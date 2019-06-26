ذكرت قناة "كان" العبرية اليوم الأربعاء، أن سلمان بن أحمد الخليفة المستشار الإعلامي لملك البحرين أقام أمس مأدبة عشاء للصحفيين الإسرائيليين الذين يغطون "ورشة البحرين".

وقالت القناة إن الخليفة، استضاف الصحفيين الإسرائيليين، رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين، لافتة إلى أن عشرات الصحفيين الإسرائيليين، من 6 وسائل إعلامية، موجودون حاليا في البحرين، لتغطية فعاليات "ورشة المنامة".

وكانالصحفي الإسرائيلي باراك رافيد المشارك في تغطية "الورشة"، قد قال في وقت سابق إن "سماح البحرين لصحفيين إسرائيليين بتغطية المؤتمر، يعد خطوة لم يسبق لها مثيل من قبل المملكة التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن سماح البحرين لـ6 وسائل إعلام إسرائيلية بتغطية "ورشة المنامة"، جاء بعد تدخل جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانطلقت أمس الثلاثاء في المنامة أعمال "ورشة البحرين" الاقتصادية التي تعد الشق الاقتصادي لما صار يعرف بـ"صفقة القرن"، إذ كشف كوشنر عن بعض تفاصيل خطة أمريكية للتنمية في الضفة والقطاع تقدر قيمتها بـ50 مليار دولار، مؤكدا أن المسائل السياسية لن تناقش خلال هذه "الورشة".

المصدر: عكا للشؤون الإسرائيلية