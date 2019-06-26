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جنبلاط: هل سيفعل العرب بفلسطين ما رفضه العثمانيون؟

أخبار العالم العربي

جنبلاط: هل سيفعل العرب بفلسطين ما رفضه العثمانيون؟
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تساءل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد حنبلاط، عمّا إذا كان العرب سيقدمون على بيع فلسطين على الرغم من رفض العثمانيين ذلك وقت كانت تحت حكمهم.

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وغرد النائب السابق جنبلاط على حسابه في "تويتر" اليوم قائلا: "في عهد السلطان عبد الحميد طلب هرتزل Herzl ( مؤسس الحركة الصهيونية) شراء فلسطين لنقل يهود العالم إليها فرفض السلطان. اليوم في البحرين سيطلب حفيد herzl الصهر Jared kushner من العرب بيع فلسطين لنقل أهلها إلى الأردن إلى سيناء إلى لبنان إلى سوريا إلى الشتات. فهل سيفعل العرب ما رفضه العثمانيون؟".

وجاءت تغريدة جنبلاط وتساؤلاته بالتزامن مع انعقاد "ورشة البحرين"، وهي منتدى اقتصادي تنموي هدفه تقديم إغراءات مالية للفلسطينيين لنيل موافقتهم على خطة أمريكية للتسوية بينهم وبين الإسرائيليين.

وافتتح جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره هذه الورشة يوم أمس الثلاثاء.

المصدر: "تويتر"

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