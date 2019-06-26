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أسماء الأسد تستقبل مجموعة من المتبرعين لذوي ضحايا هجوم السويداء

أخبار العالم العربي

أسماء الأسد تستقبل مجموعة من المتبرعين لذوي ضحايا هجوم السويداء
@Presidency_Sy
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استقبلت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري مجموعة من أبناء محافظة السويداء الذين سددوا القروض المستحقة عن ذوي عدد ممن لقوا مصرعهم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المحافظة العام الماضي.

وحسب الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على "فيسبوك"، "فإن مبادرة تسديد مستحقات القروض الصغيرة للشهداء، قام بها فريق من المشرفين على صناديق برنامج "مشروعي" في السويداء، وهم جميعا من أصحاب المشاريع الناجحة الذين استفادوا من البرنامج، واستطاعوا من خلاله تأمين مورد دخل لهم، وتطوير عملهم أيضا ليساندوا أخوة لهم، عندما وقفت الظروف في وجههم".

يذكر أنه قد استفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 76 ألف شخص في المحافظات السورية بتمويل مئات المشاريع التجارية والخدمية والزراعية والتعليمية ومشاريع الثروة الحيوانية.

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المصدر: RT

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