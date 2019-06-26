أسماء الأسد تستقبل مجموعة من المتبرعين لذوي ضحايا هجوم السويداء

استقبلت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري مجموعة من أبناء محافظة السويداء الذين سددوا القروض المستحقة عن ذوي عدد ممن لقوا مصرعهم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المحافظة العام الماضي.

وحسب الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على "فيسبوك"، "فإن مبادرة تسديد مستحقات القروض الصغيرة للشهداء، قام بها فريق من المشرفين على صناديق برنامج "مشروعي" في السويداء، وهم جميعا من أصحاب المشاريع الناجحة الذين استفادوا من البرنامج، واستطاعوا من خلاله تأمين مورد دخل لهم، وتطوير عملهم أيضا ليساندوا أخوة لهم، عندما وقفت الظروف في وجههم".

السيدة #أسماء_الأسد تستقبل مجموعة من أهالي محافظة #السويداء الذين أطلقوا مبادرة ذاتية سددوا خلالها كل مستحقات القروض الصغيرة التي أخذها بعض المشاركين معهم ببرنامج #مشروعي ممن استشهدوا في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له بعض قرى المحافظة قبل فترة.. pic.twitter.com/CiK78EKGaK — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 25, 2019

يذكر أنه قد استفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 76 ألف شخص في المحافظات السورية بتمويل مئات المشاريع التجارية والخدمية والزراعية والتعليمية ومشاريع الثروة الحيوانية.

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وشن تنظيم "داعش" الإرهابي سلسلة هجمات على مدينة السويداء وبعض قرى المحافظة في 25 يوليو 2018، خلفت أكثر من 200 قتيل، ومثلهم من الجرحى والمصابين.

المصدر: RT