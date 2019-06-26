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رئيس وزراء قطر الأسبق يشيد بموقف أمير البلاد من أزمة الخليج

أخبار العالم العربي

رئيس وزراء قطر الأسبق يشيد بموقف أمير البلاد من أزمة الخليج
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
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أشاد حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر الأسبق بأمير البلاد تميم بن حمد ومواقفه وموقف بلاده من الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

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وغرّد المسؤول القطري الأسبق على حسابه في "تويتر"، في ذكرى تولي الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم في البلاد.

وبوسم "ذكرى تولي تميم المجد" على "تويتر"، علق آخرون حول الموضوع ذاته.

المصدر: صفحة حمد بن جاسم على "تويتر"

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