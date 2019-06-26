أشاد حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر الأسبق بأمير البلاد تميم بن حمد ومواقفه وموقف بلاده من الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

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وغرّد المسؤول القطري الأسبق على حسابه في "تويتر"، في ذكرى تولي الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم في البلاد.

تمُر اليوم الذكرى السادسة لتولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى مقاليد الحكم. ونحن نذكر كلمة سموه ابشروا بالعز والخير. فالعز هو سيدي سمو الامير والموقف المشرف في الأزمة التي فرضت علينا، والخير هو ما حرصت على الوفاء به من بشارتكم ، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 25, 2019

وبوسم "ذكرى تولي تميم المجد" على "تويتر"، علق آخرون حول الموضوع ذاته.

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دام عزك يالزعيم .. اللي تقود ولا تقادي

سيـل سيفـك والحكـم حكمـك علـى نـهـج الشريعة

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#ذكري_تولي_تميم_المجد 🇶🇦✌🏼

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. pic.twitter.com/HqszeQGXRe — تميم آل ثاني (@TamemAlthani) June 25, 2019

المصدر: صفحة حمد بن جاسم على "تويتر"