دانت سوريا قرار العقوبات الأخير للإدارة الأمريكية والذي استهدف أعضاء في القيادة الإيرانية، معتبرة أن القرار يشكل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين.

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ونقلت وكالة "سانا" السورية، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية قوله، إن "دمشق تعرب عن سخطها وإدانتها الشديدين للعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على رموز وقيادة إيران".

وأضاف، أن "القرار يندرج في سياق السياسة الرعناء التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تجاه الدول التي تعتز بسيادتها وكرامتها الوطنية، ومثل هذه السياسات الأمريكية هي السبب الأساس في تأجيج التوتر في المنطقة والعالم وتشكل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين".

وشدد المصدر، على أن "الحكومة السورية تجدد تضامنها الكامل مع قيادة وشعب إيران في مواجهة الصلف الأمريكي"، وأنها ترى أن الخطوة الأمريكية الأخيرة "لا قيمة لها".

وتابع، أن "القرار الأمريكي وسام شرف على صدر الأحرار في العالم والذين يرفضون التبعية والانقياد خلف السياسات المدمرة للإدارة الأمريكية".

المصدر: سانا