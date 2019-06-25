العاهل البحريني يستقبل الوفد الأمريكي المشارك في "ورشة البحرين"

أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تمنياته بتحقيق الأهداف المرجوة من "مؤتمر البحرين"، لدى استقباله الوفد الأمريكي في قصر "القضيبية" بالمنامة.

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وأشاد العاهل البحريني "بعميق اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية الوثيقة والشراكة التاريخية والمتطورة بين المملكة والولايات المتحدة، وما يشهده التعاون الثنائي من تقدم كبير في مختلف المجالات".

وتمنى آل خليفة للوفد الأمريكي ولكافة المشاركين في ورشة "السلام من أجل الازدهار"، التوفيق والخروج بنتائج بناءة وداعمة لتعزيز السلام والتنمية والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

من جهته، نقل الوفد الأمريكي رسالة من الرئيس دونالد ترامب، تتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتشيد بحسن تنظيم البحرين لورشة "السلام من أجل الازدهار".

ومن ضمن الوفد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، وجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، ومبعوثا الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وإلى إيران براين هوك.

المصدر: وكالة أنباء البحرين