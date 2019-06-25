صرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أن الدفاع الجوي السعودي دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية في مدينة خميس مشيط بعسير.

وأوضح العقيد المالكي أن "جماعة الحوثي تعتمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وقد تمكن أفراد من الدفاع الجوي من تدمير الطائرة المسيرة وإسقاطها".

وأضاف: "نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة وتحييد القدرات الحوثية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، تنفيذ عملية واسعة استهدفت مطاري أبها وجازان السعوديين بطائرات مسيرة.

وأشار سريع، إلى أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى"، مؤكدا أن "الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية في المطارين وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية فيهما".

وجاء في بيان للعميد سريع: "نكرر دعوتنا للمدنيين والشركات في الجزيرة العربية بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا".

وأضاف: "لقد أعلنّاها سابقا أن هذه المطارات أماكن غير آمنة وسنستهدفها بشكل دائم ومتواصل".

المصدر: RT