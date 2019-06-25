العراق.. عرب كركوك يتهمون الأمم المتحدة بالانحياز

اتهم المجلس العربي في محافظة كركوك العراقية، اليوم، بعثة الأمم المتحدة (يونامي) بعدم الحيادية والانحياز إلى مكون معين دون آخر بشأن الحوارات لحل الخلافات في المحافظة.

وقال المجلس في بيان صحفي إنه "يراقب عن كثب تصاعد الحراك والمباحثات والنقاشات بين ممثلي القوى السياسية في كركوك، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومنظمة الأمم المتحدة (يونامي) وكافة الأطراف ذات الصلة حول كركوك".

وأضاف البيان: "مع اقتراب صدور التعديل الأخير على قانون انتخابات مجالس المحافظات من مجلس النواب، فإن منظمة الأمم المتحدة والتي تشرف على الحوارات بين ممثلي مكونات محافظة كركوك لحل مشاكل المحافظة، أصبحت محل انتقاد كبير من قبلنا كمكون عربي".

وأشار إلى أن "انتقاد المنظمة يأتي لعدم حياديتها وانحياز قسم من ممثليها الذين يشرفون على الحوارات ودعمهم لطرف واحد معروف للجميع على حساب حقوق الآخرين"، في إشارة على ما يبدو للأكراد.

وبين "مع دعمنا الكامل لممثلينا في هذا الحوار فإن أي حلول لمشاكل المحافظة لا يمكن أن تنجح إلا عبر الحوار داخل المحافظة وإشراك الجميع وبإشراف الحكومة الاتحادية المباشر على هذه الحوارات".

يذكر أن محافظة كركوك تعد من المناطق العراقية "المتنازع عليها"، ويعيش فيها خليط من العرب والأكراد والتركمان وأقليات أخرى.

المصدر: RT