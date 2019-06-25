انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مسلحين أكراد يرقصون الدبكة، فيما تشتعل حقول زراعية في جوارهم، شمال شرقي سوريا، من دون أن يحركوا ساكنا.

وتظهر في مقطع الفيديو، مجموعة من المسلحين التابعين لقوات سوريا الديمقراطية، في منطقة ريف الحسكة، من الرجال والنساء، تقيم "حلقة لرقص الدبكة" على أنغام أغاني كردية، فيما تستعر النيران في المحاصيل الزراعية، وترتفع سحب الدخان، بحسب ما ذكره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

واندلعت حرائق في مناطق شرق وشمال شرق سوريا في الأسبوعين الماضيين، التي يسيطر عليها الأكراد، والتهمت عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

وكان المجلس الأعلى للإعلام "الإدارة الذاتية الديمقراطية" للأكراد في سوريا نفى تورط عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في حرق الأراضي الزراعية داخل قرية عين عروس بريف تل أبيض شرقي سوريا، بعد انتشار فيديو يوثق الحادث.

وأثار مقطع الفيديو هذا غضب ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتسن لـ RT، التحقق من صحة الفيديو وتاريخ تصويره.

وتشير وسائل إعلام محلية، إلى أن حرق المحاصيل الزراعية يهدف للضغط على مزارعي المنطقة، فيما اعتبرت أخرى أن "قسد" تفتعل الحرائق خوفا من قيام مجموعات ما يعرف بـ"الجيش الوطني" الذي أسسته تركيا من الفصائل السورية المسلحة، باستغلال المحاصيل لتنفيذ عمليات تسلل مفاجئة إلى نقاطهم العسكرية الموجودة في المنطقة.

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المصدر: RT