روسيا وتونس توقعان مذكرة للتعاون الفضائي

وقعت شركات روسية وتونسية مذكرة تفاهم في مركز "سكولكوفو" للابتكار، يتم بموجبها التعاون في تصنيع أجزاء الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء أول مركز للفضاء في مدينة صفاقس التونسية.

ووقع المذكرة عن الجانب الروسي كل من شركة "SPUTNIX سبوتنيكس" المتخصصة في تصنيع الأقمار الصناعية، وكذلك شركة "GK Launch Services" التابعة لوكالة الفضاء الروسية والمختصة في إطلاق الأقمار الصناعية، فيما وقع على المذكرة من الجانب التونسي مجموعة "تالانت".

وتخطط الشركات الموقعة على المذكرة، إلى إنشاء ونشر حوالي 30 قمرا صناعيا للتطبيقات في مجال الإنترنت بحلول عام 2023.

من جهته، أكد الرئيس والمدير العام لمجموعة "تالانت" التونسية محمد فريخة، أن "المشروع كان في البداية يقتصر على إطلاق أول قمر صناعي تونسي".

وأضاف أن "الجهود المشتركة للجانبين تهدف إلى إنشاء تقنيات فضائية وحلول اتصالات جديدة لتلبية احتياجات السوق العالمية، بل ستضع أيضا الأساس لتطوير صناعة الفضاء في تونس".

المصدر: RT + وكالات