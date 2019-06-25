توفي المخرج المصري المعروف محمد النجار، عن عمر ناهز 65 عاما بعد إصابته بوعكة صحية دخل على إثرها للمستشفى.

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وتخرج النجار في المعهد العالي للسينما قسم إخراج، عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج سنة 1979، وكان يُدرس في العديد من المعاهد الفنية المصرية.

بدأ مشواره الفني بالعمل "مساعد إخراج ومخرج منفذ" في حوالي 52 فيلما، مع العديد من المخرجين السينمائيين.

وفي عام 1988 بدأ إخراج أول أعماله السينمائية، وهو فيلم (زمن حاتم زهران) بطولة نور الشريف.

وله العديد من الأفلام الناجحة ومنها (الصرخة، الهجامة، صعيدي رايح جاي، رحلة حب، عوكل).

المصدر: مصراوي