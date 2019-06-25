 
مباشر

مصر.. وفاة مخرج فيلم "زمن حاتم زهران" إثر وعكة صحية مفاجئة

أخبار العالم العربي

مصر.. وفاة مخرج فيلم
Globallookpress
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m1du

توفي المخرج المصري المعروف محمد النجار، عن عمر ناهز 65 عاما بعد إصابته بوعكة صحية دخل على إثرها للمستشفى.

إقرأ المزيد
الكشف عن حقيقة وفاة سيدة المسرح في مصر!
الكشف عن حقيقة وفاة سيدة المسرح في مصر!

وتخرج النجار في المعهد العالي للسينما قسم إخراج، عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج سنة 1979، وكان يُدرس في العديد من المعاهد الفنية المصرية.

بدأ مشواره الفني بالعمل "مساعد إخراج ومخرج منفذ" في حوالي 52 فيلما، مع العديد من المخرجين السينمائيين.

وفي عام 1988 بدأ إخراج أول أعماله السينمائية، وهو فيلم (زمن حاتم زهران) بطولة نور الشريف.

وله العديد من الأفلام الناجحة ومنها (الصرخة، الهجامة، صعيدي رايح جاي، رحلة حب، عوكل).

المصدر: مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

#ليغرب_السوريون_عنا.. هاشتاغ يجتاح بتركيا بعد فوز إمام أوغلو