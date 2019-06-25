حملة ضد وزير إماراتي والسبب جلسة يوغا على الطريقة الهندية

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لوزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان أثناء مشاركته في جلسة يوغا.

وجاءت هذه الجلسة خلال مشاركة الوزير الإماراتي في فعاليات اليوم العالمي لليوغا بحضور المئات من الجالية الهندية في بوظبي.

وقال الوزير خلال الجلسة، مقتبسا عبارة من الكتاب المقدس عند الهنود: (العالم هو عائلة واحدة)، مضيفا أنها "رسالة رائعة يجب على العالم اتباعها".

وسخر الكاتب السعودي المعارض، تركي الشلهوب، من العبارة قائلا: "ربما سيخرج علينا مسؤول إماراتي غداً ويقول رياضة اليوغا أصلها إماراتي"!

ربما سيخرج علينا مسؤول إماراتي غداً ويقول: "رياضة اليوغا" أصلها إماراتي😄



وزير التسامح الإماراتي👇😅 pic.twitter.com/1RhALTf0Tk — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) 23 июня 2019 г.

في حين قال السعودي محمد المسعري، المقيم في لندن، معلقاً على صور الوزير الإمارتي: "وزير التسامح في دولة الإمارات الهندية المتحدة نهيان بن مبارك في جلسة يوغا، حتى الشنب داخل في أجواء اليوغا والتأمل"!

فيما غرد السوري حسـن الـزعـبي وكتب: "وزير التسامح في دولة الإمارات نهيان بن مبارك في جلسة يوغا.. يالله لا تبلانا!!"، ودعا الوزير " التسامح لو تصلي لك ركعتين شكر لله على نعمة العقل كان أبرك".

وعلق المغرد القطري بوسعــد الـحـميدي وكتب: "وزير التسامح في الإمارات في درس يوغا لشنبه".

وزير التسامح في الإمارات في درس يوغا لشنبه



🤣🤣🤣🤣



هالناس شتخبص pic.twitter.com/D1AaXQ1c7n — بوسعــد الـحـميدي (@Bosaa3d_) 23 июня 2019 г.

المصدر: تويتر