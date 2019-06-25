قالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، إن وزير الاتصالات الإسرائيلي من أصل درزي، أيوب قرا انسحب من الترشح على منصب سفير إسرائيل في مصر.

لأول مرة: تعيين سفيرة إسرائيلية في القاهرة

صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في #مصر. وستكون أورون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر. عملت سابقاً في السفارات في تركيا ومصر وتتحدث اللغة العربية pic.twitter.com/oqLmIlLLTE — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 30 октября 2018 г.

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وأوضحت الصحيفة العبرية أن المرشحة الأقوى لهذا المنصب هي أميرة أورون، التي عملت من قبل في مصر وتركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخارجية الإسرائيلية أعلنت في أكتوبر الماضي ترشيح أورون لمنصب سفير إسرائيل إلى مصر، لكن الحكومة لم تجتمع حتى الآن للمصادقة على تعيينها.

ونوهت بأن تسعة سفراء إسرائيليين سابقين إلى مصر وجهوا رسالة إلى نتنياهو، حثوه فيها على الامتناع عن تعيين قرا، ودعا عشرة سفراء سابقين الحكومة إلى الموافقة بسرعة على تعيين أورون.

وأعلن موقع "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" في شهر أكتوبر الماضي، أنه لأول مرة سيتم تعيين سفيرة إسرائيلية في القاهرة، وصادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في مصر.

وقال الموقع إن أورون ستكون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر، حيث عملت سابقا في السفارات في تركيا ومصر وتتحدث اللغة العربية.

المصدر: timesofisrael