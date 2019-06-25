ضاحي خلفان: "صفقة القرن" لن يجرؤ أي قائد عربي على قبولها

أكد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تعليقا على "صفقة القرن" أن "صفقة بيع فلسطين في القرن الحادي والعشرين لن يقدم عليها أي قائد عربي".

وأضاف في سلسلة تغريدات أن تحقيق "صفقة القرن" التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، هو "حلم إبليس في الجنة".

وخاطب خلفان المسؤولين العرب في اجتماع "صفقة القرن" قائلا: "انتبهوا... لا بيع لكم في مالا تملكون... فلسطين ملك لأهلها".

وأكد "فشل "صفقة القرن" بكل مخططاتها ومحاولاتها... أي قائد عربي يقول نعم يدرك أن تاريخ الأمة لن يرحمه... لذلك فشلت الصفقة... بشارة".

صفقة بيع فلسطين في القرن الحادي والعشرين لن يقدم عليها أي قائد عربي...حلم ابليس في الجنة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 25 июня 2019 г.

وقال للمشاركين في "ورشة البحرين": "أيها العرب المجتمعون في "صفقة القرن" اتقوا الله في أمة تأبى أن تذل مهما بالأمة حل".

رسالة الى المسؤولين العرب في اجتماع صفقة القرن...انتبهوا ...لا بيع لكم في مالا تملكون ...فلسطين ملك لأهلها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 25 июня 2019 г.

وفي تغريدة أخرى اعتبر أن ترامب "التاجر.. رجل الأعمال... صاحب الصفقات التجارية... هل سيستطيع أن يشتري بالمال صفقة سياسية... إذا حدث ذلك مع الأمة العربية... سيكون ذلك هو الخسران المبين حقا".

التاجر ترمب ..رجل الأعمال...صاحب الصفقات التجارية ..هل سيستطيع ان يشتري بالمال صفقة سياسية...اذا حدث ذلك مع الأمة العربية...فسيكون ذلك هو الخسران المبين حقا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 25 июня 2019 г.

المصدر: "تويتر"