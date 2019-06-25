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ضاحي خلفان: "صفقة القرن" لن يجرؤ أي قائد عربي على قبولها

أخبار العالم العربي

ضاحي خلفان:
Reuters BRAHEEM ABU MUSTAFA
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أكد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تعليقا على "صفقة القرن" أن "صفقة بيع فلسطين في القرن الحادي والعشرين لن يقدم عليها أي قائد عربي".

وأضاف في سلسلة تغريدات أن تحقيق "صفقة القرن" التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، هو "حلم إبليس في الجنة".

وخاطب خلفان المسؤولين العرب في اجتماع "صفقة القرن" قائلا: "انتبهوا... لا بيع لكم في مالا تملكون... فلسطين ملك لأهلها".

وأكد "فشل "صفقة القرن" بكل مخططاتها ومحاولاتها... أي قائد عربي يقول نعم يدرك أن تاريخ الأمة لن يرحمه... لذلك فشلت الصفقة... بشارة".

وقال للمشاركين في "ورشة البحرين": "أيها العرب المجتمعون في "صفقة القرن" اتقوا الله في أمة تأبى أن تذل مهما بالأمة حل".

وفي تغريدة أخرى اعتبر أن ترامب "التاجر.. رجل الأعمال... صاحب الصفقات التجارية... هل سيستطيع أن يشتري بالمال صفقة سياسية... إذا حدث ذلك مع الأمة العربية... سيكون ذلك هو الخسران المبين حقا".

المصدر: "تويتر"

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