قال القائم بالأعمال السوري في الأردن أيمن علوش، إن إثارة موضوع المعتقلين الأردنيين في سوريا هو للتغطية على تهديد الملحق التجاري الأمريكي للأردنيين لمنعهم من أي عمل تجاري مع سوريا.

وأشار علوش بحديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن "عودة الأمور إلى سابق عهدها بين البلدين تحتاج مناخات إيجابية وحوارات تنطلق من مصلحة البلدين والشعبين دون أي تدخل خارجي أو ضغوط"، في إشارة منه إلى تدخل الملحق التجاري الأمريكي بعمان "وتهديده التجار الأردنيين في حال تعاملوا مع سوريا".

وأوضح أن "عدد الموقوفين السوريين لدى الجهات الأردنية هو أكثر بكثير من عدد الموقوفين الأردنيين لدى السلطات السورية".

وردا على سؤال حول تبادل السفراء بين الأردن وسوريا قريبا، قال: "لا يوجد لدى سوريا ما يمنع تبادل السفراء في أي وقت".

وتابع: "كرّر الجانب السوري بشكل مستمر ترحيب سوريا بمشاركة الأردن في إعادة الإعمار، فخير الأردن هو خير سوريا، والأردن كما فلسطين ولبنان امتداد للجغرافيا والثقافة الواحدة التي اعتدى عليها المحتلّ بسايكس بيكو ووعد بلفور".

المصدر: "سبوتنيك"



