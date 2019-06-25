الكرملين: بوتين يجتمع مع بن سلمان على هامش "العشرين"
Sputnik ALEXEY DRUZHININ
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أكد الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع هذا الأسبوع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر أن يعقد بوتين وبن سلمان مباحثات على هامش القمة: "نعم، يجري التحضير لها"، مؤكدا أن الاستعدادات لهذه المباحثات مستمرة على قدم وساق.
المصدر: "إنترفاكس"
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