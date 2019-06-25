مؤتمر البحرين بين العرس والجنازة!
على الرغم من وجود رفض واسع لمؤتمر البحرين في أوساط النشطاء والمثقفين، إلا أن بعض الأصوات ساندت بحماس هذا الحدث، ووجدت فيه فرصة لحل القضية الفلسطينية.
وفيما طغت المواقف المنددة والرافضة بشدة لـ"صفقة القرن" جملة وتفصيلا، رأت أعداد قليلة من المهتمين أن مؤتمر البحرين، أمر واقع لا يمكن مقاومته، فيما عبر آخرون عن اليأس والعجز أمام هذه الخطوة "المفصلية" والكبيرة، وفق توصيفهم.
#البحرين تستعد لأهم مشروع سياسي في المنطقة. لم يعلَن بعد عنه بشكل رسمي، لكن الحكومات تعرف خطوطه الأولى.— عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) 24. června 2019
#صفقة_القرن ربما هي أعظم فرصة للفلسطينيين ليؤسسوا منها دولتهم أخيراً، أو قد تكون الجنازة لدفن #القضية_الفلسطينية
مقالي عن المواقف الحقيقية للحكومات https://t.co/DbnW6Ey0T6pic.twitter.com/X5x45IyvKi
#سعودي_يتبرع_لاسراييل— صعصعه (@abdulmalik05323) June 25, 2019
هشتاق لجس النبض
هناك مؤتمر سيقام في البحرين وإسرائيل راح يكون له حضور
واعتقد والله اعلم التطبيع قادم
رضينا ام سخطنا
والايام بيننا
وبين هؤلاء وأولئك، غرّد الكاتب الصحفي السعودي المخضرم عبد الرحمن الراشد بعيدا خارج السرب، كما يقولون، ورأى أن صفقة القرن قد تكون "أعظم فرصة للفلسطينيين ليؤسسوا منها دولتهم أخيرا، أو قد تكون الجنازة لدفن القضية الفلسطينية".
مؤتمر البحرين .. إشي مفصلي .. راح يقلب المنطقة بالكامل .. بعتقد انو اسلوب الإعتراض لازم يتغير شوي .. مش كل مرة إضراب شامل .. او هشتاق .. أو مظاهرة عدوار المنارة .. 😐#يسقط_مؤتمر_البحرين— أمل 💙 (@AMalfoh) June 24, 2019
أطلقوا هشتاق #تسقط#مؤامره#البحرينhttps://t.co/57pga0d4Am— ابو نصر/ بديل8 (@abo1nasr8bader) June 24, 2019
واعتبر الراشد مؤتمر البحرين، أهم مشروع سياسي في المنطقة، مضيفا أن الحكومات تعرف خطوطه العريضة على الرغم من عدم الإعلان عنه رسميا.
يا أصدقاء بتمنى من الجميع أن نقف يدا واحدة ولو لمرة ونرفع هشتاق#تسقط_صفقة_القرن#يسقط_مؤتمر_البحرين— Ahmad al bana 👁🇵🇸👁 (@Ahmad_al_bana) June 24, 2019
دافعوا عن قضيتكم، دافعوا عن وطنكم..🇵🇸
دعكم من الكلام السخيق وأشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي
ليسمع العالم صوتنا..🇵🇸🇵🇸🇵🇸 #فلسطين_مش_للبيع
اللافت أن مؤتمر البحرين، أصبح بؤرة استقطاب ومواجهة بين الفرقاء في منطقة الخليج، وبات الموقف منه وسيلة للنيل من الخصوم وتصفية الحسابات معهم في قضايا بعيدة عن الهموم الفلسطينية.
المصدر: RT