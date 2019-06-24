وزارة الدفاع العراقية تنفي تصريحات نُسبت لوزيرها الجديد بشأن "المليشيات"

نفت وزارة الدفاع العراقية، تصريحات نُسبت لوزيرها الجديد، الذي صادق البرلمان على تعيينه اليوم الاثنين، بشأن "المليشيات".

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "وزيرها الجديد نجاح الشمري لم يدل بأي تصريح لأي جهة أو وسيلة إعلامية بعد تسنمه المنصب".

وقالت الوزارة إنه حالما شرع مجلس النواب العراقي بمنح الثقة بتعيين نجاح الشمري وزيرا للدفاع ونيله ثقة مجلس النواب، أطلقت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات غير مسؤولة نسبتها إلى الوزير.

وأضاف البيان أن وزير الدفاع ليست لديه أي صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن الصفحة المخولة بنقل تصريحات ونشاطات الوزير هي صفحة وزارة الدفاع الرسمية.

ويأتي نفي وزارة الدفاع بعد أن تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي العراقية منشورا لصفحة تحمل اسم الشمري ونسبت له تصريحات عن "تصحيح مسار الجيش والتخلص من المليشيات"، في إشارة إلى الحشد الشعبي.

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المصدر: RT