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مصر.. عصابة تنفذ خطة ماكرة لسرقة البترول من الأنابيب

أخبار العالم العربي

مصر.. عصابة تنفذ خطة ماكرة لسرقة البترول من الأنابيب
Reuters
الأمن المصري
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تمكنت قوات الأمن المصري من ضبط لصوص تخصصوا في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب، واستولوا على حوالي 200 طن من البترول الخام.

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وأوضحت الداخلية المصرية في بيان لها، أن 10عناصر إجرامية شكلت عصابة، تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خط البترول الخام القادم من ميناء الحمراء بمطروح إلى محطة كرير بالإسكندرية التابع لشركة أنابيب البترول عن طريق إحداث ثقوب وتثبيت محابس به ونقل المواد البترولية، باستخدام سيارة مجهزة بفنطاس.

وأشارت الداخلية المصرية إلى أنه تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة مواد بترولية وبلغت الكمية المستولى عليها حوالي 200 طن من البترول الخام.

وأرشدوا عن السيارة المستخدمة والأدوات الأخرى، وأكدوا قيامهم بتصريف المواد البترولية المستولى عليها لعملائهم وهم مالكو مصانع الطوب في دائرة مركز العياط بمحافظة الجيزة.

المصدر: وزارة الداخلية المصرية

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