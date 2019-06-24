البرلمان الكويتي يدعو الحكومة لمقاطعة "ورشة البحرين"

دعا نواب مجلس الأمة الكويتي الحكومة إلى مقاطعة أعمال "ورشة البحرين" المزمعة يومي 25 و26 يونيو الجاري، بدعوة من واشنطن ضمن خطتها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وقال النواب في بيان طارئ اليوم الاثنين: "ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع".

وأضافوا: "نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة".

وذكروا أن الكويت كانت تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مبيّنين أن التطبيع مع إسرائيل مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية.

واعتبروا أن "ورشة المنامة" المزمع عقدها بمشاركة إسرائيلية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته.

واستشهدوا بالموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارا بالرفض "القاطع" لأي محاولة للتطبيع مع إسرائيل.

المصدر: "كونا"