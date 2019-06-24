بن سلمان وبومبيو يتناولان الغداء في أحد مطاعم كورنيش جدة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتناول الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أحد مطاعم كورنيش جدة.

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ونشر المصور الملكي بندر الجلعود مقطع الفيديو عبر حسابه على "تويتر"، كما نشر فيديو آخر لولي العهد السعودي وهو يلتقط صورة سيلفي مع أحد الأطفال في المطعم المذكور.

سمو سيدي #ولي_العهد ووزير الخارجية الأمريكي يتناولان الغداء في أحد المطاعم على كورنيش جدة.#موسمكم_في_الواجهة_البحريةpic.twitter.com/2nX6Bcr7OP — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) June 24, 2019

سيدي ولي العهد في مطعم NOBU من ضمن مطاعم #موسم_جدة 💚



تصوير : بندر الجلعود pic.twitter.com/jUn5zHMHoW — خـالـدٌ (@5HALID9090) June 24, 2019

والتقى بومبيو اليوم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، واستعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

المصدر: RT