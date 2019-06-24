الجيش الإسرائيلي يجدد حفرياته عند الحدود اللبنانية

جددت القوات الإسرائيلية أعمال الحفر عند الحدود اللبنانية وسط انتشار مكثف لجنودها، وإجراءات اتخذها الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" العاملة في لبنان.

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واستقدم الجيش الإسرائيلي 4 حفارات إلى منطقة المحافر المحاذية لموقع "مسكاف عام" العسكري الإسرائيلي، وبدأ بأعمال الحفر على الشريط التقني، فيما تمركز جنود إسرائيليون خلف الدشم، ما دفع الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" إلى تعزيز وجودهم في المنطقة.

وكثفت إسرائيل مؤخرا نشاط حفرياتها على الشريط التقني، حيثتشهد حدود لبنان الجنوبية توترا مستمرا، لاسيما بعدما أعلنت إسرائيل أنها اكتشفت عددا من الأنفاق الهجومية لـ"حزب الله" ودمرتها، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن التطورات الأخيرة تنذر باحتمال "تصعيد مفاجئ" على الحدود.

وأجرى سلاح الجو الإسرائيلي الأسبوع الفائت مناورات واسعة لمحاكاة القتال في جبهات عدة، باستخدام مقاتلات حديثة من طراز "إف 35" الأمريكية، وأعلن في التاسع من يونيو الجاري إنهاء مناورة عسكرية حاكت اجتياح قرية لبنانية واشتباكات مسلحة مع مقاتلي "حزب الله".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام