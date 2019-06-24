الإمارات تكشف مستوى تمثيلها في مؤتمر البحرين الاقتصادي
Reuters HAMAD I MOHAMMED
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كشفت الإمارات اليوم الاثنين عن مستوى تمثيلها في اجتماع البحرين الذي تقوده الولايات المتحدة في إطار خطتها الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير سيقود الوفد.
وكانت الإمارات وعدد من الدول العربية قد أعلنت في وقت سابق مشاركتها في مؤتمر المنامة الاقتصادي، بينما قررت السلطة الفلسطينية ولبنان والعراق مقاطعته.
المصدر: "رويترز"
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