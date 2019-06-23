القضاء السوداني يوعز للمجلس العسكري بإعادة خدمة الإنترنت 

أوعزت محكمة مدينة الخرطوم للسلطات، اليوم الأحد، بإعادة خدمة الإنترنت بعد قطعها بأوامر من المجلس العسكري الحاكم، عقب عملية أمنية دامية استهدفت المحتجين في وقت سابق هذا الشهر.

وقال المحامي عبد العظيم الحسن، في حديث لوكالة " فرانس برس": "رفعت دعوى قضائية قبل عشرة أيام، واليوم أمرت القاضية عواطف عبد اللطيف، هيئة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت فورا".

وقطع المجلس العسكري الحاكم في السودان، خدمة الإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في جميع أنحاء السودان، في خطوة رأى البعض أن الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات.

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وقال المحامي عبد العظيم الحسن إنه رفع دعوى ضد قطع الإنترنت، وأمرت محكمة في الخرطوم اليوم بإعادتها.

وأشار إلى أن السلطات لا يزال لديها متسع من الوقت، لاستئناف الحكم لدى المحكمة العليا.

وحدّ قطع الإنترنت من خروج مظاهرات كبيرة ضد العسكريين الذين يرفضون نقل السلطة إلى المدنيين، وهو المطلب الرئيسي للمحتجين.

وشدد المجلس العسكري، على أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي، في بداية هذا الشهر،: "مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن القومي ولن نسمح بإعادتها".

المصدر: أ ف ب