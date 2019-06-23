نتنياهو من الضفة الغربية المحتلة: إسرائيل ستستمع للمقترحات الأمريكية بطريقة منصفة ومنفتحة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستدرس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن) "بطريقة منصفة ومنفتحة".

وقال نتنياهو خلال جولة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في غور الأردن الواقع في الضفة الغربية المحتلة من إسرائيل منذ عام 1967: "سنستمع للمقترح الأمريكي بطريقة منصفة ومنفتحة. لا أستطيع أن أفهم كيف يرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية دون حتى أن يسمعوا ما فيها".

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ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد كرر نتنياهو أيضا موقف إسرائيل بأن أي اتفاق سلام في المستقبل لا بد وأن يشمل وجود إسرائيل في غور الأردن بالضفة الغربية، وهي منطقة فلسطينية محتلة يريدها الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم في المستقبل.

المصدر: رويترز