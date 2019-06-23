مساجد متنقلة في السعودية لأداء صلاة الجماعة

أعلنت السعودية تفعيل العمل ببرنامج المصليات المتنقلة في مدينة جدة وبعض المحافظات التي تشهد إقبالا من عشاق الاصطياف.

وقال مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري إن برنامج المصليات المتنقلة مخصص لأماكن وجود المتنزهين في الكورنيش الجنوبي وشاطئ السيف، حيث يجتمع المتنزهون في الفترة المسائية.

وأضاف أن هذه المساجد المتنقلة تأتي ضمن البرامج المقدمة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضمن وسائلها التوعوية في الأماكن الحيوية التي يكثر فيها المتنزهون لإقامة الصلوات جماعة.

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وأشار العمري إلى أن كل واحد من تلك المساجد المتنقلة يستوعب أكثر من ٢٠٠ مصل وأنها مزودة بمكبرات صوت لرفع الأذان ومواضئ ومطبوعات.

يذكر أن جدة تضم آلاف المساجد، عدد منها له قيمة تاريخية كبيرة، وبينها مسجد الشافعي الذي يعود تاريخ بنائه إلى زمن الخليفة عمر بن الخطاب، ومسجد عثمان بن عفان الذي يتميز بمئذنته الضخمة.

المصدر: واس