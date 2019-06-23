نائب في البرلمان المصري يطالب برفع الحجب عن مواقع صحفية

تقدم عضو البرلمان المصري، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئاسة مجلس النواب بشأن استمرار السلطات المصرية المختصة حجب عدد من المواقع الصحفية بدون سند قانوني، ومنها موقع جريدة التحرير.

وقال النائب في بيانه العاجل:" يتابع المصريون بغضب شديد ما أصاب الإعلام المصري بأشكاله المختلفة من قيود على حرية الرأي والتعبير، والحملات الممنهجة للتشويه والإساءة لبعض المواطنين".

وأشار النائب الحريري إلى بيان لموقع التحرير المصري في الساعات الماضية، مؤكدا أن ما جاء فيه أثار استياء شديدا من حجب الموقع منذ أكثر من شهرين بدون أسباب وسند من القانون، وتساءل البيان "لا أحد يعلم من هو المسؤول عن هذا الحجب الذي أصاب العشرات من المواقع الإلكترونية في مصر".

وقال موقع التحرير في بيانه: "قوة وحيوية أي نظام سياسي يرتبط بوجود معارضة قوية، وإن تهميش المعارضة وإضعافها هو دليل على ضعف النظام السياسي".

وكان موقع التحرير قد قال في بيانه "تعلمون أنه بتاريخ 09.05.2019 فوجئنا جميعا بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة التحرير وتوقف الخدمة دون سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة. وطوال الأيام التي تلت الحجب وحتى الآن، طرقت إدارة المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه. كما حاولت تخطي أزمة الحجب بطرق فنية للتخفيف من آثار حجب الموقع وإهدار عمل الزملاء بالموقع".

المصدر:RT