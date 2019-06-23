طهران متخوفة من تعرض شركاتها في العراق للاعتداء
Reuters KHALID AL-MOUSILY
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كشف مصدر أمني عراقي عن مخاوف إيرانية من احتمال تعرض مقار شركات ومعامل المنتجات الإيرانية داخل العراق للتخريب أو الحرق، كما حدث قبل أسابيع في محافظة كربلاء.
وقال المصدر لـRT: "مع ازدياد موجة الاحتجاجات في العراق وتنامي التوتر الأمريكي الإيراني، تخشى طهران من احتمال تعرض شركاتها في المحافظات العراقية للاعتداءات، وهذا مانقله مسؤولون إيرانيون للحكومة العراقية".
وأضاف: "الخسائر التي وصلت لأكثر من 100 مليون دولار في حريق شركة (كالة) الإيرانية لمنتجات الألبان في كربلاء نهاية الشهر الماضي، دفعت إيران إلى مطالبة السلطات العراقية بالعمل معها على تأمين مصالحها في العراق".
المصدر: RT
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