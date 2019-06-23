رويترز: النتائج الأولية لانتخابات موريتانيا تظهر تقدم مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الغزواني بفارق كبير

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا تقدم مرشح الحزب الحاكم، محمد ولد الغزواني، بفارق كبير عن باقي المرشحين، حيث فاز بـ 50.72 بالمئة من مجموع الأصوات.

وأكد ولد الغزواني أن فوزه محسوم دون الحاجة إلى انتظار جولة ثانية من الانتخابات، حيث تظهر النتائج الأولية أن أقرب المرشحين إليه بيرام الداه اعبيد، فاز بـ 18.7 بالمئة من الأصوات، ثم يأتي مرشح المعارضة سيد محمد ولد بوبكر، الذي حصل على نسبة 18.6 بالمئة من الأصوات.

يتبع..