 
مباشر

صحيفة: ترامب وافق على هجوم شنه البنتاغون ضد أنظمة إلكترونية إيرانية

أخبار العالم العربي

صحيفة: ترامب وافق على هجوم شنه البنتاغون ضد أنظمة إلكترونية إيرانية
AFP IRNA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0xi

أكدت مصادر استخباراتية أمريكية موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هجمات إلكترونية شنتها وزارة الدفاع الأمريكية، أدت إلى تعطيل أنظمة تحكم إلكترونية إيرانية لإطلاق الصواريخ.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مصادرها قولها إنه وفقا لمعلوماتهم، فإن الهجوم الذي شنه فريق القيادة السيبرانية الأمريكي مساء الخميس، قد تم إعداده "أسابيع، إن لم يكن أشهرا".

وقالت إن البنتاغون اقترح على ترامب شن العملية الإلكترونية بعد الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، الذي نسبته واشنطن لطهران.

إقرأ المزيد
مصدر أمني روسي: نلحظ محاولات أمريكية لخوض حرب إلكترونية ضدنا
مصدر أمني روسي: نلحظ محاولات أمريكية لخوض حرب إلكترونية ضدنا

وأوضحت المصادر أن الهجوم الإلكتروني جرى بالتنسيق مع القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، ضد أنظمة كمبيوتر يتحكم بها فيلق الحرس الثوري الإيراني.

من جانبه، رفض البيت الأبيض والقيادة السيبرانية التعليق على هذه البيانات، في الوقت نفسه، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الدفاع، إليسا سميث: "كجزء من سياستنا وأمن العمليات، نحن لا نناقش العمليات وأنشطة المخابرات وخططنا في الفضاء الإلكتروني".

إقرأ المزيد
زل لسان ترامب فاعترف بشيء خطير ضد روسيا
زل لسان ترامب فاعترف بشيء خطير ضد روسيا

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن نمو النشاط السيبراني في السنوات القليلة الماضية قد نما، إذ يحاول المخترقون الإيرانيون الدخول إلى أنظمة الكمبيوتر الموجودة على سفن البحرية الأمريكية في الخليج.

وقد ذكرت شبكة "ABC" الأمريكية يوم السبت، أن المتسللين الإيرانيين زادوا بشكل كبير من عدد الهجمات الإلكترونية ضد السلطات الأمريكية ومنشآت البنية التحتية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا