الانتخابات الموريتانية.. إغلاق مراكز الاقتراع وبدء الفرز

أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وبدأ فرز الأصوات مباشرة، تمهيدا لإعلان نتائج الانتخابات التي يتنافس فيها 6 مرشحين.

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وصوت الموريتانيون اليوم السبت، في انتخابات لم يشارك فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، وتركز إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في العاصمة نواكشوط والمدن الكبرى، ووصف بـ"الكبير".

ويحق لأكثر من 1.5 مليون ناخب مسجل التصويت في الاقتراع في حوالي 4 آلاف مكتب تصويت، 45 منها خارج البلاد، وحدد القانون الموريتاني فترة التصويت بـ 12 ساعة بدءا من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، وبعد ذلك تغلق مكاتب التصويت ويبدأ فرز الصناديق.

وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات، أن اللائحة الانتخابية النهائية بلغت مليونين و543 ألف ناخب، شكلت نسبة الشباب 44 في المئة، والفئة العمرية من 36 إلى 60 عاما نسبة بتعداد بلغ 670 ألف ناخب في نسبة مقاربة، وشكلت النساء نسبة 53 بالمئة من المسجلين على اللائحة الانتخابية.

وتوزع من يحق لهم التصويت على 15 ولاية داخل البلاد، وست دول من حق الجاليات الموريتانية فيها التصويت، وهي فرنسا، والسعودية، والإمارات، وغامبيا، وغينيا بيساو، وساحل العاج.

المصدر: الأخبار الموريتانية