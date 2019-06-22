عباس يشيد بشاب فلسطيني أنقذ العشرات من موت محتم في طرابلس اللبنانية

أشاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالموقف البطولي لشاب فلسطيني تصدى بجسده لعملية ارهابية، بعد أن كادت تؤدي إلى مقتل عشرات الأبرياء في مدينة طرابلس اللبنانية.

وقال عباس، خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح في مقر الرئاسة بمدينة رام الله الفلسطينية، إن موقف الشاب صابر مراد يمثل موقف فلسطين الحقيقي المساند لأهلنا في لبنان، وفي التصدي للإرهاب أيا كان مصدره.

وسبق للرئيس الفلسطيني أن منح الشاب صابر مراد وسام ميدالية الشجاعة، وكلف الجهات الفلسطينية المعنية بالاهتمام والإشراف على علاجه، وتوفير كل ما يحتاجه وأسرته.

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وكان صابر مراد (33عاما)، وهو لاجئ فلسطيني يعيش في لبنان، عرض حياته للخطر أثناء محاولته الوقوف في وجه عبد الرحمن مبسوط الذي نفذ عملية إرهابية ليلة عيد الفطر في طرابلس.

وحاول مراد منع الارهابي "مبسوط" من استكمال مخططه، فأطلق الأخير عليه النار، وأصابه في رأسه وظهره، في تلك الليلة الدامية.

المصدر: وفا + RT