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المبعوث الأممي إلى ليبيا يجتمع مع حفتر

أخبار العالم العربي

المبعوث الأممي إلى ليبيا يجتمع مع حفتر
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أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باجتماع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع المشير خليفة حفتر اليوم في منطقة الرجمة شرقي مدينة بنغازي لبحث النزاع الليبي.

وذكرت البعثة أنه تم التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا في البلاد، وإلى الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي.

ومنذ مطلع أبريل الماضي، تشهد ضواحي العاصمة الليبية طرابلس معارك بين قوات "الجيش الوطني" بقيادة حفتر، الذي أعلن هجوما على عاصمة البلاد من أجل طرد "المليشيات الإرهابية"، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا).

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واحتدمت الأيام الأخيرة المعارك بين الطرفين للسيطرة على مطار طرابلس الدولي الذي سبق أن بسطت قوات حفتر سيطرتها عليه.

وقبل أيام، وردت تقارير عن دخول القوات الموالية لـ"الوفاق" إلى الجزء الجنوبي من مطار طرابلس الدولي.

المصدر: وكالات

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