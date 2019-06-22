المبعوث الأممي إلى ليبيا يجتمع مع حفتر

أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باجتماع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع المشير خليفة حفتر اليوم في منطقة الرجمة شرقي مدينة بنغازي لبحث النزاع الليبي.

وذكرت البعثة أنه تم التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا في البلاد، وإلى الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي.

التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بالمشير خليفة حفتر اليوم في الرجمة وتم التطرق الى الأسباب التي أدت الى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا والى الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال الى مرحلة الوصول الى حل سياسي pic.twitter.com/WyDzLMd5YC — UNSMIL (@UNSMILibya) June 22, 2019

ومنذ مطلع أبريل الماضي، تشهد ضواحي العاصمة الليبية طرابلس معارك بين قوات "الجيش الوطني" بقيادة حفتر، الذي أعلن هجوما على عاصمة البلاد من أجل طرد "المليشيات الإرهابية"، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا).

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واحتدمت الأيام الأخيرة المعارك بين الطرفين للسيطرة على مطار طرابلس الدولي الذي سبق أن بسطت قوات حفتر سيطرتها عليه.

وقبل أيام، وردت تقارير عن دخول القوات الموالية لـ"الوفاق" إلى الجزء الجنوبي من مطار طرابلس الدولي.

المصدر: وكالات